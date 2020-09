Gabicce Mare. Morto annegato Romano Bartolini simbolo della ristorazione locale (Di domenica 20 settembre 2020) Lutto a Gabicce Mare per la morte di Romano Bartolini, 86 anni, titolare dei bagni due, i bagni Norma, storico ristoratore del Bayon di Gabicce, uno dei locali più celebri della riviera. Per lui c’è stato poco da fare. È Morto annegato a seguito di un malore. Romano Bartolini era uno dei simboli della ristorazione locale. Il suo Bayon richiamava turisti da tutta la regione e anche da fuori. Leggi su laprimapagina (Di domenica 20 settembre 2020) Lutto aper la morte di, 86 anni, titolare dei bagni due, i bagni Norma, storico ristoratore del Bayon di, uno dei locali più celebririviera. Per lui c’è stato poco da fare. Èa seguito di un malore.era uno dei simboli. Il suo Bayon richiamava turisti da tutta la regione e anche da fuori.

Ultime Notizie dalla rete : Gabicce Mare Romano Bartolini muore in mare, era il titolare del ristorante Bayon di Gabicce - il Resto del Carlino il Resto del Carlino Romano Bartolini muore in mare, era il titolare del ristorante Bayon di Gabicce

Spiaggia di Gabicce. L’allarme scatta alle 13.05. Il concessionario dei bagni 11 allerta il servizio Nemo salvataggio che aveva già smesso l’attività da qualche giorno, domenica scorsa con il termine ...

