Frase da brividi nel giorno del voto. I metodi di Emiliano a chi assomigliano? (Di domenica 20 settembre 2020) Domanda per gli elettori, che tanto ai giornalisti schierati a sinistra non interessa affatto. Oggi, il presidente in uscita della Puglia, Michele Emiliano, ha scritto sui social una Frase da brividi: “Ogni volta che un cittadino va a votare, mi telefona e mi dice ‘ho fatto il mio dovere'”. In un documentario sulla camorra di Casal di Principe - gli hanno risposto su Twitter - “Catello Maresca raccontava che dopo il voto per il sindaco chiamavano i luogotenenti di Schiavone per dire che avevano fatto il loro dovere”. Ogni volta che un cittadino va a votare, mi chiama al telefono e mi dice “ho fatto il mio dovere”. È una cosa bellissima perché questa è una campagna elettorale di popolo, contro il pericolo che la #Puglia torni al passato. Qualunque sia la ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Domanda per gli elettori, che tanto ai giornalisti schierati a sinistra non interessa affatto. Oggi, il presidente in uscita della Puglia, Michele, ha scritto sui social unada: “Ogni volta che un cittadino va a votare, mi telefona e mi dice ‘ho fatto il mio dovere'”. In un documentario sulla camorra di Casal di Principe - gli hanno risposto su Twitter - “Catello Maresca raccontava che dopo ilper il sindaco chiamavano i luogotenenti di Schiavone per dire che avevano fatto il loro dovere”. Ogni volta che un cittadino va a votare, mi chiama al telefono e mi dice “ho fatto il mio dovere”. È una cosa bellissima perché questa è una campagna elettorale di popolo, contro il pericolo che la #Puglia torni al passato. Qualunque sia la ...

YaoMomo__ : RT @tatafilters: è impossibile raga ariana e jungkook insieme vi prego ho i brividi solo a sentire i loro nomi in una stessa frase - tatafilters : è impossibile raga ariana e jungkook insieme vi prego ho i brividi solo a sentire i loro nomi in una stessa frase - 29hundreds : @GiacomoBelleri @TPello86 C’è una differenza considerevole tra “hanno infranto le regole quindi il ban era meritato… - laura_lavespa : @nonsonorachele @cristinabrizzi La frase “È stato messo su un treno” mi ha fatto venire i brividi. Non mi ricorda niente di buono. - Malefika21 : @Moonlightshad1 Se pensi che la frase è stata pronunciata dalla vicepreside vengono i brividi -

Ultime Notizie dalla rete : Frase brividi X Factor Mydrama: una storia commovente e una voce da brividi Rumors X Factor 2020: Mydrama da pelle d’oca con il suo mashup

La prima puntata di X Factor 2020 si apre con questa frase di Ale Cattelan: “Abbiamo smesso di abbracciarci, abbiamo smesso di condividere grandi momenti. C’è una cosa che non abbiamo mai smesso di fa ...

Temptation Island, Davide frasi sconcertanti sulla fidanzata: “Non la ritengo degna”

Temptation Island: frasi sconvolgenti pronunciate nella prima puntata del reality Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi, andata in onda mercoledì sera 16 settembre. Il concorrente Davide Varriale che ...

Scuola, Conte: «Tutto pronto» Ma genitori e presidi non sono d’accordo

"Si torna a scuola" è la nuova iniziativa del Messaggero. Come tornare a scuola in sicurezza? Mandateci le vostre domande a dilloalmessaggero@ilmessaggero.it Le gireremo ai nostri esperti. E sul Messa ...

La prima puntata di X Factor 2020 si apre con questa frase di Ale Cattelan: “Abbiamo smesso di abbracciarci, abbiamo smesso di condividere grandi momenti. C’è una cosa che non abbiamo mai smesso di fa ...Temptation Island: frasi sconvolgenti pronunciate nella prima puntata del reality Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi, andata in onda mercoledì sera 16 settembre. Il concorrente Davide Varriale che ..."Si torna a scuola" è la nuova iniziativa del Messaggero. Come tornare a scuola in sicurezza? Mandateci le vostre domande a dilloalmessaggero@ilmessaggero.it Le gireremo ai nostri esperti. E sul Messa ...