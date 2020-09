Francia, oltre 13mila nuovi casi per il secondo giorno consecutivo (Di domenica 20 settembre 2020) Il picco dei 13mila nuovi casi di COVID-19 in Francia non è stato un caso isolato. Nelle ultime 24 ore, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi nel Paese hanno superato quota 13mila – 13.498 per la precisione, 200 in più rispetto al giorno prima – e la tanto temuta seconda ondata sembra ormai conclamata. Il problema non è soltanto legato ai nuovi positivi, ma all’aumento dei posti letto occupati nel reparti di rianimazione, che ad oggi stanno iniziando a scarseggiare. I dati ufficiali diffusi dal governo francese parlano di 827 persone in rianimazione, in aumento di 27 unità rispetto al giorno precedente, e di 5.819 persone ... Leggi su blogo (Di domenica 20 settembre 2020) Il picco deidi COVID-19 innon è stato un caso isolato. Nelle ultime 24 ore, per il, icontagi nel Paese hanno superato quota– 13.498 per la precisione, 200 in più rispetto alprima – e la tanto temuta seconda ondata sembra ormai conclamata. Il problema non è soltanto legato aipositivi, ma all’aumento dei posti letto occupati nel reparti di rianimazione, che ad oggi stanno iniziando a scarseggiare. I dati ufficiali diffusi dal governo francese parlano di 827 persone in rianimazione, in aumento di 27 unità rispetto alprecedente, e di 5.819 persone ...

