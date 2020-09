FOTO | 150 anni dalla presa di porta Pia, ecco la nuova illuminazione (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – In occasione dei 150 anni dalla presa di Porta Pia è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione di Piazzale di Porta Pia e del Monumento al Bersagliere, simboli dell’annessione della Città al Regno di Italia e della successiva proclamazione di Roma Capitale. L’evento si è tenuto ieri sera alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi. Sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il responsabile Illuminazione pubblica di Areti Alberto Scarlatti. Durante la cerimonia è stato proiettato il tricolore sul monumento. Nell’occasione si è esibita anche la Fanfara dei Bersaglieri di Roma e il duo composto da Vanessa Cremaschi ed Emiliano Begni. Leggi su dire (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – In occasione dei 150 anni dalla presa di Porta Pia è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione di Piazzale di Porta Pia e del Monumento al Bersagliere, simboli dell’annessione della Città al Regno di Italia e della successiva proclamazione di Roma Capitale. L’evento si è tenuto ieri sera alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi. Sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il responsabile Illuminazione pubblica di Areti Alberto Scarlatti. Durante la cerimonia è stato proiettato il tricolore sul monumento. Nell’occasione si è esibita anche la Fanfara dei Bersaglieri di Roma e il duo composto da Vanessa Cremaschi ed Emiliano Begni.

