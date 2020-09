Fonseca: «Molto positiva la vicinanza della famiglia Friedkin» – VIDEO (Di domenica 20 settembre 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Le parole del tecnico Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Le parole del tecnico giallorosso sulla famiglia Friedkin. Friedkin – «Se si è sentita la loro presenza allo stadio? Molto, loro sono sempre presenti a Trigoria, sono Molto vicini alla squadra. Guardano sempre gli allenamenti e per noi è importante sentire questa vicinanza con loro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggioRoma contro l’Hellas Verona. Le parole del tecnico Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggioRoma contro l’Hellas Verona. Le parole del tecnico giallorosso sulla– «Se si è sentita la loro presenza allo stadio?, loro sono sempre presenti a Trigoria, sonovicini alla squadra. Guardano sempre gli allenamenti e per noi è importante sentire questacon loro». Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : 90 minuti di panchina per Dzeko, Fonseca: 'Settimana molto particolare, ho scelto di preservarlo' - RomaNelCervello : Per me non ci rendiamo conto della pochezza tecnica di quel Verona, che nonostante questo ha un'idea di gioco molto… - dedonatisv : @NoielaRoma Il Verona non è passato .... Vedere Cristante fra i migliori è un miraggio. Ha giocato in tutti i ruoli… - Kon_Chi_Lay : @Mzucchiatti95 Il 9 lo avevi e lo hai tenuto in panchina. Molto male Fonseca e molto male la società nella gestione… - infoitsport : 90 minuti di panchina per Dzeko, Fonseca: 'Settimana molto particolare, ho scelto di preservarlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Molto Fonseca: "Molto positiva la vicinanza della famiglia Friedkin" Yahoo Eurosport IT Roma, la bugia di Fonseca fa infuriare i tifosi: "Dzeko? Out per preservarlo"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, svicola l'argomento Dzeko nella sua intervista post-partita ai microfoni di DAZN: "Non sappiamo se con Dzeko avremmo segnato, ma nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 oc ...

Roma, Fonseca: «Tre settimane difficili. Dzeko? Volevo preservarlo»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona. PARTITA – «Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo sbagliato 4-5 ...

Le pagelle di Verona-Roma: almeno Spinazzola punge. Diawara impreciso

Che rischia di costare molto caro. 6,5 KARSDORP Il terzino che nessuno si aspettava ... 6 MKHITARYAN In teoria è il centravanti designato, in pratica nell'attacco tutto movimento scelto da Fonseca ...

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, svicola l'argomento Dzeko nella sua intervista post-partita ai microfoni di DAZN: "Non sappiamo se con Dzeko avremmo segnato, ma nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 oc ...Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona. PARTITA – «Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo sbagliato 4-5 ...Che rischia di costare molto caro. 6,5 KARSDORP Il terzino che nessuno si aspettava ... 6 MKHITARYAN In teoria è il centravanti designato, in pratica nell'attacco tutto movimento scelto da Fonseca ...