Fonseca: «Dzeko fuori per preservarlo. La prossima con Roma o Juve? Vedremo…» – VIDEO (Di domenica 20 settembre 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Le sue parole Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole su Edin Dzeko. «Come mai non ha giocato? È stata una settimana difficile per lui, ho fatto questa scelta per preservarlo. Se sarebbe andata diversamente? Non possiamo dirlo. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo ed abbiamo sbagliato occasioni per fare gol, con questo cambia. Nel secondo tempo, col gioco lungo dell’Hellas, abbiamo sbagliato nelle seconde palle. Alla fine abbiamo creato altre occasioni per fare gol. Se l’avessimo fatto nel primo tempo sarebbe cambiato tutto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dellacontro l’Hellas Verona. Le sue parole Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dellacontro l’Hellas Verona. Queste le sue parole su Edin. «Come mai non ha giocato? È stata una settimana difficile per lui, ho fatto questa scelta per. Se sarebbe andata diversamente? Non possiamo dirlo. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo ed abbiamo sbagliato occasioni per fare gol, con questo cambia. Nel secondo tempo, col gioco lungo dell’Hellas, abbiamo sbagliato nelle seconde palle. Alla fine abbiamo creato altre occasioni per fare gol. Se l’avessimo fatto nel primo tempo sarebbe cambiato tutto». Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : #Dzeko sarà convocato da #Fonseca per #VeronaRoma - SkySport : Verona-Roma, Fonseca: 'Dzeko? Ho voluto preservarlo, ci serve un altro attaccante' - TuttoMercatoWeb : 90 minuti di panchina per Dzeko, Fonseca: 'Settimana molto particolare, ho scelto di preservarlo' - Elo9999 : @hermannpilato @mauromaurizmab Lasciate perde continuate a prendervela co Dzeko con Fonseca la porcata la sta facen… - Fil_Dor90 : Quindi prima di far partire hashtag idioti (che sarebbero stati idioti lo stesso anche nel caso avesse deciso Fonse… -