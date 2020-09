Fondi Lega, con i soldi pubblici i commercialisti del partito avrebbero comprato due ville sul Garda (Di domenica 20 settembre 2020) Continua a far discutere il caso dei contabili della Lega. Oggi si aggiunge un altro tassello all’inchiesta della Procura di Milano. Secondo Repubblica e Il Fatto Quotidiano, infatti, una parte degli 800mila euro di soldi pubblici, provenienti da Regione Lombardia, e incassati dalla Lombardia Film Commission – che all’epoca era presieduta da Di Rubba – per l’acquisto dall’immobiliare Andromeda del capannone di Cormano, sarebbero stati usati dai commercialisti del Carroccio, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni (accusati di peculato e turbativa d’asta) per l’acquisto di due appartamenti sul Garda. Esattamente a Desenzano del Garda, nel “Green Residence Sirmione”. Le intercettazioni In altre parole, i due ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) Continua a far discutere il caso dei contabili della. Oggi si aggiunge un altro tassello all’inchiesta della Procura di Milano. Secondo Repubblica e Il Fatto Quotidiano, infatti, una parte degli 800mila euro di, provenienti da Regione Lombardia, e incassati dalla Lombardia Film Commission – che all’epoca era presieduta da Di Rubba – per l’acquisto dall’immobiliare Andromeda del capannone di Cormano, sarebbero stati usati daidel Carroccio, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni (accusati di peculato e turbativa d’asta) per l’acquisto di due appartamenti sul. Esattamente a Desenzano del, nel “Green Residence Sirmione”. Le intercettazioni In altre parole, i due ...

