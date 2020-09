Folle sfida social | ' cavalcare' le auto Ragazzino ferito a Napoli

(Di domenica 20 settembre 2020) Undi 11 anni di San Giorgio a Cremano è finito in ospedale con una frattura scomposta alla tibia e al perone . Ma non si è trattato proprio di un incidente: è molto probabilmente una...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Undicenne contro auto, si indaga su folle sfida social - HuffPostItalia : Undicenne contro auto, si indaga su folle sfida social - MichelaRoi : RT @ilmessaggeroit: #TikTok, 11enne contro auto: si indaga sulla folle sfida #Social - ilmessaggeroit : #TikTok, 11enne contro auto: si indaga sulla folle sfida #Social - CorriereCitta : Ragazzini si lanciano sulle auto in corsa: arriva in Italia la nuova folle ‘sfida’ di Tik Tok (VIDEO)… -

Ultime Notizie dalla rete : Folle sfida

L’automobilista arriva nei pressi dell’incrocio, rallenta. Ed ecco che spunta un ragazzo, agilissimo, che salta sul cofano dell’auto, la ‘cavalca’ come in un rodeo per i metri necessari al conducente ...Un ragazzino di 11 anni è finito in ospedale con frattura scomposta a tibia e perone dopo un impatto contro un'auto a San Giorgio a Cremano (Napoli). Sull'episodio indaga la Polizia Municipale che sta ...L'auto sbuca dall'incrocio, un ragazzino salta sul cofano dell'auto e resta aggrappato sul veicolo finchè l'automobilista non riesce a frenare. A riprendere la scena con protagonista un 11enne i suoi ...