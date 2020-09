Florenzi non ha dubbi: “Avrei scelto il PSG anche senza la telefonata di Leonardo” (Di domenica 20 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain sta lavorando sul mercato per rinforzarsi. Uno dei primi colpi messi a segno è l'arrivo di Alessandro Florenzi in prestito dalla Roma. L'esterno sembra aver già destato un ottimo impatto al suo arrivo, come confermato dal tecnico Thomas Tuchel.caption id="attachment 1021551" align="alignnone" width="1024" Florenzi (Twitter Florenzi)/captionINNAMORATOLo stesso Florenzi ha raccontato le sue sensazioni a Telefoot: "Parigi è una delle città più belle del mondo, tutti i miei compagni mi hanno fatto sentire il benvenuto. È stata una scelta facile per me, è successo tutto in due giorni e mezzo. Questa è una delle squadre più forti al mondo, l’obiettivo numero uno è vincere la Champions League. Sono felice di scoprire un nuovo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain sta lavorando sul mercato per rinforzarsi. Uno dei primi colpi messi a segno è l'arrivo di Alessandroin prestito dalla Roma. L'esterno sembra aver già destato un ottimo impatto al suo arrivo, come confermato dal tecnico Thomas Tuchel.caption id="attachment 1021551" align="alignnone" width="1024"(Twitter)/captionINNAMORATOLo stessoha raccontato le sue sensazioni a Telefoot: "Parigi è una delle città più belle del mondo, tutti i miei compagni mi hanno fatto sentire il benvenuto. È stata una scelta facile per me, è successo tutto in due giorni e mezzo. Questa è una delle squadre più forti al mondo, l’obiettivo numero uno è vincere la Champions League. Sono felice di scoprire un nuovo ...

