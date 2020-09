Flavio Tosi e Patrizia Bisinella sposi in giorno elezioni

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Tosi

Agenzia ANSA

(ANSA) - VERONA, 20 SET - Flavio Tosi e Patrizia Bisinella hanno scelto il giorno delle elezioni regionali e del referendum costituzionale per coronare la loro storia d'amore. L'ex sindaco di Verona e ...Non è vero che i nuovi politici «sono tutti uguali» (neanche i vecchi lo erano) anche perché alcuni non sono nuovi manco per niente: però certe tipologie spiccano per diversità archetìpica. In lingua ...Lorenzoni punta sulla green economy, il M5S schiera i ministri a difesa del Recovery Fund. Liste minori alla prova del quorum / VENEZIA Il Veneto che si avvia a rieleggere per la terza volta con un pl ...