Flavia Vento velenosa contro Patrizia De Blanck al GF Vip | “Non permetterti mai più”

(Di domenica 20 settembre 2020) Entra nello studio di Cinecittà con il piede di guerrache appareDe: “Non ti permettere… “. Volano stracci al Grande Fratello Vip e questa edizione già si rivela come ricca di sorprese: appena arrivata in studio,Deche, però, non abbassa … L'articoloDeal GF Vip: “Nonmai più” proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - itsmwengo : Quest’anno voglio che si ribaltino le regole, del tipo che facciamo fuori adesso Francesca con la K e facciamo rien… - zazoomblog : Flavia Vento confronto con la De Blanck La richiesta ad Alfonso Signorini - #Flavia #Vento #confronto #Blanck… - zazoomblog : Flavia Vento torna al Gf vip: si è pentita della fuga dalla Casa - #Flavia #Vento #torna #pentita #della… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento

Venerdì 18 settembre 2020 è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Sigorini, con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. La seconda puntata del reality show di C ...Dopo il debutto fiacco per “Grande Fratello” c’è stato un ulteriore ridimensionamento: 400 mila spettatori in meno rispetto all’esordio di lunedì e 4 punti di share in meno. Tutto ciò nonostante l’i ...Sicuramente i primi giorni movimentati ci sono stati, visto che Tommaso Zorzi si è sentito male la prima notte, Flavia Vento è fuggita dopo un solo giorno e Fausto Leali ha avuto esternazioni non ...