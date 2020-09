Flavia Vento | chi è | età | carriera | curiosità | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 settembre 2020) Live- Non è la D’Urso torna in prima serata su Canale 5 oggi, domenica 20 settembre 2020. A partire dalle ore 21.25 in diretta televisiva il programma condotto da Barbara d’Urso con la partecipazione di numerosi ospiti., che ha deciso di ritirarsi e di uscire dalla casa del Grande Fratello, affronterà le cinque agguerritissime sfere. In quest’articolo informazioni e curiosità su: chi è, età,è una showgirl, attrice ed ex modella italiana, nata a Roma il 17 maggio del 1977 da madre olandese e da padre italiano.ha conseguito la maturità linguistica e ha poi subito ...