sportli26181512 : Fiorentina, Sema o Barreca per la sinistra: Serve un'alternativa a Biraghi: piacciono lo svedese tornato al Watford… - infoitsport : Fiorentina, si lavora al doppio colpo Sema e Torreira - infoitsport : Sema e Torreira, se arriveranno segnali di disponibilità, Fiorentina pronta a “sparare” i colpi - infoitsport : Tuttosport: Torreira e Sema, la Fiorentina conta sul tempo - infoitsport : Fiorentina, attesa viola per Sema e Torreira: i due giocatori sono richiesti da Iachini -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Sema

FIRENZE - Archiviata con soddisfazione la vittoria all'esordio in campionato con il Torino la Fiorentina torna a ragionare sul mercato, anche se resta poco da fare, in verità. Bisogna trovare un'alter ...Il doppio impegno della Fiorentina – valido anche per le prossime per due giornate ... (Spal), mentre per la linea mediana torna in primo piano la candidatura di Sema (Udinese), visto anche che per ...La Juventus "libera" Luis Suarez. Nel giorno in cui riparte la Serie A, sembrerebbe che Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, avrebbe telefonato all'attaccante uruguaiano per informarlo che l ...