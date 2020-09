Fiera dei Morti 2020: online l'avviso per l'affidamento dei servizi organizzativi (Di domenica 20 settembre 2020) L'avviso, il capitolato d'appalto e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comune.catania.it. Il tuo browser non può riprodurre il video. Leggi su cataniatoday (Di domenica 20 settembre 2020) L', il capitolato d'appalto e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comune.catania.it. Il tuo browser non può riprodurre il video.

Ultime Notizie dalla rete : Fiera dei Fiera dei Morti 2020: online l'avviso per l'affidamento dei servizi organizzativi CataniaToday Caserta, il mercato perde appeal «Preferiscono i centri commerciali»

Il mercato di via Ruta è lo specchio dei tempi in città. Fino a qualche anno fa era ambito ... Bernardo è la rimodulazione degli spazi e la riorganizzazione della fiera. Abbiamo ricevuto la ...

Materassi, pentole e un cane: la casa dei senzatetto nella fabbrica abbandonata

«Spesso dormivano a Porta Susa, qualche volta nei dintorni dei Giardini Reali: insomma ... «Guarda, ho messo tutto a posto io» racconta fiero Alexander mentre mostra le lastre di plastica semi ...

Meno animali ma tanti eventi. Torna la Fiera di San Michele

Con un centinaio di espositori, dall’artigianato alle piante da orto e da giardino, dai mangimi per gli animali fino all’abbigliamento, sabato 26 e domenica 27 settembre a Santarcangelo torna la Fiera ...

