Ferrero: «Con i mille spettatori negli stadi inizia il nuovo risorgimento del calcio italiano» (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, accoglie di buon grado la possibilità di mille spettatori a partita: «È un nuovo risorgimento» La riapertura degli stadi, per ora a solo mille persone, è un primo passo verso il ritorno alla normalità. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha accolto con entusiasmo la notizia: «Sono mesi che si lavora chiedendo rispetto per il calcio che lo merita come tutte le imprese italiane», le sue parole al Secolo XIX. TIFOSI – «L’ho detto subito, ridiamolo ai tifosi nel rispetto della situazione con la quale dobbiamo convivere. Oggi uniti abbiamo dato una bella spinta al governo. È un primo passo, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente della Sampdoria, Massimo, accoglie di buon grado la possibilità dia partita: «È un» La riapertura degli, per ora a solopersone, è un primo passo verso il ritorno alla normalità. Massimo, presidente della Sampdoria, ha accolto con entusiasmo la notizia: «Sono mesi che si lavora chiedendo rispetto per ilche lo merita come tutte le imprese italiane», le sue parole al Secolo XIX. TIFOSI – «L’ho detto subito, ridiamolo ai tifosi nel rispetto della situazione con la quale dobbiamo convivere. Oggi uniti abbiamo dato una bella spinta al governo. È un primo passo, ...

