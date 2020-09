Fauci: "Ritorno alla normalità non prima del Natale 2021" (Di domenica 20 settembre 2020) “Ora facciamo i bravi ma il Ritorno alla normalità non avverrà prima di Natale 2021, e solo in alcune aree del mondo, a livello globale ci vorranno quattro anni”. Lo spiega l’immunologo capo della task force Usa anticovid Anthony Fauci in un colloquio con Repubblica. Intanto, rispetto delle norme di sicurezza quali uso delle mascherine, evitare gli assembramenti, lavarsi le mani spesso.Fauci ritiene si arrivi a vaccini efficaci al 70-75 per cento: ‘non proteggerà tutti ma la maggioranza e così il virus non avrà l’opportunità di difendersi’, spiega.L’Italia, aggiunge, ora è al banco di prova, la ripartenza deve essere graduale. “Il vostro Paese è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020) “Ora facciamo i bravi ma il; non avverràdi, e solo in alcune aree del mondo, a livello globale ci vorranno quattro anni”. Lo spiega l’immunologo capo della task force Usa anticovid Anthonyin un colloquio con Repubblica. Intanto, rispetto delle norme di sicurezza quali uso delle mascherine, evitare gli assembramenti, lavarsi le mani spesso.ritiene si arrivi a vaccini efficaci al 70-75 per cento: ‘non proteggerà tutti ma la maggioranza e così il virus non avrà l’opportunità di difendersi’, spiega.L’Italia, aggiunge, ora è al banco di prova, la ripartenza deve essere graduale. “Il vostro Paese è ...

