Esports come asset educativo: il CSI sceglie l'OIES

Esports: CSI sposa il progetto dell'OIES per accrescere l' offerta educativa ai propri tesserati inserendo progetti dedicati ai videogiochi competitivi l Centro Sportivo Italiano, l'Ente di Promozione Sportiva che vanta oltre 1 milione e trecentomila tesserati, entra a far parte dell'Osservatorio Italiano Esports per aumentare il proprio know-how in materia di videogiochi competitivi.

Ultime Notizie dalla rete : Esports come Esports come asset educativo: il CSI sceglie l’OIES Corriere Nazionale A Bergamo si terrà la 24 Hours Esports Marathon 2020

Un nuovo ed importante evento si svolgerà all’Esport Palace di Bergamo, uno dei più importanti “centri” dell'Italia interamente dedicato alle competizioni su videogiochi. Stiamo parlando della nuova 2 ...

David Beckham quota in Borsa la sua Guild Esports

David Beckham, oltre ad essere uno dei calciatori più famosi al mondo per aver giocato nella nazionale inglese, Premier League, LaLiga e Serie A, è anche co-proprietario del team Guild Esports. Fondat ...

Evangelion darà il nome a una squadra eSports

Sul sito ufficiale del franchise di Evangelion è stato annunciato che è stato formato un team professionista di giocatori di eSports, che debutterà all’evento online del Tokyo Game Show, in programma ...

