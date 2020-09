Esclusiva: Luca Pellegrini, pole Genoa. Alla finestra Fiorentina e Parma (Di domenica 20 settembre 2020) Fino a 24-36 ore si pensava potesse restare Alla Juve, ci riferiamo a Luca Pellegrini. Ma bisogna anche dire che fino a un paio di giorni fa l’indiziato a uscire era Mattia De Sciglio. Quindi, un po’ di confusione sussiste. Ora, invece sull’uscio c’è Luca Pellegrini: il terzino sinistro classe 1999 potrebbe lasciare la Juve entro martedì, il Genoa (che ha eccellenti rapporti con i bianconeri, certificati dalle ultime operazioni) è in pole e già domani potrebbe esserci un incontro. Alla finestra Parma e Fiorentina, a maggior ragione i viola che hanno Biraghi titolare. E il Genoa avanza… Foto: instagram personale L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Fino a 24-36 ore si pensava potesse restareJuve, ci riferiamo a. Ma bisogna anche dire che fino a un paio di giorni fa l’indiziato a uscire era Mattia De Sciglio. Quindi, un po’ di confusione sussiste. Ora, invece sull’uscio c’è: il terzino sinistro classe 1999 potrebbe lasciare la Juve entro martedì, il(che ha eccellenti rapporti con i bianconeri, certificati dalle ultime operazioni) è ine già domani potrebbe esserci un incontro., a maggior ragione i viola che hanno Biraghi titolare. E ilavanza… Foto: instagram personale L'articolo ...

