Esclusiva, Avanti un altro!: Sara Croce sarà di nuovo “La Bonas” (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo fonti di SoloDonna.it la showgirl e modella di Garlasco, Sara Croce, sarà di nuovo “La Bonas” della prossima edizione di “Avanti un altro” di Paolo Bonolis. Il quiz preserale tornerà su Canale 5 da gennaio 2021. Nella prossima stagione di “Avanti un altro!” di Paolo Bonolis, che tornerà su Canale 5 non prima di gennaio 2021, nelle vesti super sexy della Bonas troveremo ancora Sara Croce. Lo confermanoArticolo completo: Esclusiva, Avanti un altro!: Sara Croce sarà di nuovo “La Bonas” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo fonti di SoloDonna.it la showgirl e modella di Garlasco,, sarà di“La Bonas” della prossima edizione di “un altro” di Paolo Bonolis. Il quiz preserale tornerà su Canale 5 da gennaio 2021. Nella prossima stagione di “un” di Paolo Bonolis, che tornerà su Canale 5 non prima di gennaio 2021, nelle vesti super sexy della Bonas troveremo ancora. Lo confermanoArticolo completo:unsarà di“La Bonas” dal blog SoloDonna

SIMONE4ESPOSITO : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVA - ALisimberti : RT @ItaliaOggi: Borsa Italiana, Londra vuole andare avanti in esclusiva solo con Euronext-Cdp - infoiteconomia : Borsa Italiana, Londra vuole andare avanti in esclusiva solo con Euronext-Cdp - - Marcodv76 : RT @cumdivido: #Milan ci confidano che #commisso sta portando avanti una strategia ben precisa nei rapporti con i #rossoneri per le trattiv… - KaneACMilan : RT @cumdivido: #Milan ci confidano che #commisso sta portando avanti una strategia ben precisa nei rapporti con i #rossoneri per le trattiv… -