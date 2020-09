ESCLUSIVA 90MIN | Koulibaly | il City ci crede ancora ma pone un veto | niente aste

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVA 90MIN

90min

Luca Cavallero, giornalista, ha parlato a 90min Italia soffermandosi sulle trattative condotte dalla Juventus di Andrea Agnelli.Luis Suarez ha superato questo pomeriggio l'esame di italiano, svolto in forma scritta e orale, presso l'Università per Stranieri di Perugia. Come riportato dall'Ansa, il test non è durato più di 45 m ...