Era Max il rivale di Luke in Una mamma per amica: oggi a 59 anni con le rughe e la barba bianca… [FOTO] (Di domenica 20 settembre 2020) Durante la prima stagione di Una mamma per amica, Lorelai si innamora di un professore di Rory: Max Medina. Un uomo colto, attento e gentile. Una relazione che affronta non poche difficoltà: una mamma e un professore non possono stare insieme. Tuttavia, dopo un piccolo scandalo e una lite dove i due decidono di prendersi una pausa, tornano insieme e decidono di sposarsi. Solo dopo aver avuto un confronto con Luke prima, e Christopher poi, Lorelai capisce di non essere davvero innamorata di Max e decide di annullare le nozze. Vediamo insieme come è diventato oggi Scott Cohen, l’interprete di Max a distanza di quasi vent’anni. Da Una mamma per amica a The Good Wife, passando per Grey’s Anatomy L’attività ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 20 settembre 2020) Durante la prima stagione di Unaper, Lorelai si innamora di un professore di Rory: Max Medina. Un uomo colto, attento e gentile. Una relazione che affronta non poche difficoltà: unae un professore non possono stare insieme. Tuttavia, dopo un piccolo scandalo e una lite dove i due decidono di prendersi una pausa, tornano insieme e decidono di sposarsi. Solo dopo aver avuto un confronto conprima, e Christopher poi, Lorelai capisce di non essere davvero innamorata di Max e decide di annullare le nozze. Vediamo insieme come è diventatoScott Cohen, l’interprete di Max a distanza di quasi vent’. Da Unapera The Good Wife, passando per Grey’s Anatomy L’attività ...

ZZiliani : Pelè battuto nettamente perchè in semifinale aveva dato tutto per superare Baggio, mentre Del Piero - avendo avuto… - Cami71Michele : @eureka_max @buffona5 Io della scuola d'arte. In corriera. Anni 80 itis era Elettronica io E poi informatica, chimi… - Max_883 : @FabrizioSapia @Enrico1306 Se non sbaglio però nel suo ultimo anno in quelle partite in cui Inzaghi giocò a tre lui… - Max_883 : @emipro74 Magari lo hanno visto che cmq quest'anno era in progetto di andare a Dubai. - RayEldiabloz : @Lalli_AsRoma Si! Mi era piaciuto un casino.... a parte che adoro da sempre Mad Max -