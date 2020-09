Era Jenny De Nucci de “Il Collegio” | oggi a 20 anni ha lavorato in una famosa fiction… FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 20 settembre 2020)Deè stata una delle partecipanti della prima edizione italiana de Il Collegio. La ragazza, cresciuta a Limbiate, in provincia di Monza e della Brianza, ha preso parte, 16enne, al reality show. Mossa dal suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, ha visto nel programma un’occasione. Vediamocosa fa. Nel 2017 ha fatto il suo debutto la prima edizione de Il Collegio, su Rai 2. Il programma ha riscosso un gran successo tanto da essere arrivato alla sua quinta stagione, che andrà in onda da fine ottobre. Il format permette di istruire adolescenti, tra i 13 e i 17, seguendo le consuetudini di epoche passate. Inoltre, funziona anche come una buona vetrina per tutti coloro che vogliono farsi notare. Deve averlo capito bene la collegialeDe ...