Era Anna Stern in The O.C.: oggi a 40 anni è irriconoscibile [FOTO]

Fan di The O.C. all'ascolto! Ricordate Samaire Armstrong, la dolcissima Anna Stern di The O.C.? La ragazza aveva conquistato il cuore di Seth Cohen, nella prima stagione della serie. A distanza di 10 anni di lei si sono perse le tracce, ma in questi giorni Samaire è tornata con un annuncio sui social e tutti i suoi fan non hanno potuto fare a meno dell'incredibile cambiamento della donna.

Samaire Armstrong oggi FOTO

Era il 2003 quando il nerd Seth Cohen si ritrova a dover scegliere tra la bionda Anna Stern e la mora Summer Roberts. Stiamo parlando di The O.C. e tutti gli affezionati sicuramente ricorderanno come è andata a finire. Nonostante non abbia avuto il lieto fine nella serie, Samaire Armostrong nella vita reale è diventata ...

Ultime Notizie dalla rete : Era Anna Chicche di Maremma: la vendetta di sant'Anna e la nascita del Lago dell'Accesa IlGiunco.net Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata? Grazie a lei ha dimenticato Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata? Dopo la rottura con Anna Tatangelo pare che il cantante abbia ritrovato l’amore: ecco chi è la donna. Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata: dopo la fine del suo ...

Anna Ferzetti, compagna Pierfrancesco Favino/ “Mi sono innamorata perchè è…”

Anna Ferzetti ha spezzato i cuori dei fan di Pierfrancesco Favino. Tutta ‘colpa’ di quel bacio appassionato che ha fatto nascere fra loro un grande amore che dura ancora oggi. La compagna dell’attore ...

Asia Argento compie 45 anni e saluta il debutto della figlia Anna Lou in 'Baby 3'

Tanti auguri ad Asia Argento che il 20 settembre compie 45 anni. Figlia del regista Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi, Asia, che in realtà all'anagrafe è registrata col nome di Aria perché n ...

