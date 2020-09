Enrico Vanzina: "Il mio film non scherza sulla morte. Ho voluto offrire un messaggio positivo di ripartenza" (Di domenica 20 settembre 2020) “Queste non sono polemiche su di me, ma sul diritto di esistere della commedia”. Enrico Vanzina risponde in una intervista al Corriere della Sera alle critiche sul suo film “Lockdown all’italiana”. «Il buon gusto. Per ogni cosa, bisogna vedere come la fai. Questo è un film buffo e spiritoso su tante situazioni paradossali da lockdown, ma soprattutto è un film rispettosissimo e malinconico, che mette a fuoco con delicatezza i problemi che abbiamo vissuto. Il film, dopo i titoli di testa, inizia con una didascalia. Questa: “Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro che per dare l’esempio”. Firmato Jacques Prévert. Per dire che non è un cinepanettone. Parola orribile che non mi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020) “Queste non sono polemiche su di me, ma sul diritto di esistere della commedia”.risponde in una intervista al Corriere della Sera alle critiche sul suo“Lockdown all’italiana”. «Il buon gusto. Per ogni cosa, bisogna vedere come la fai. Questo è unbuffo e spiritoso su tante situazioni paradossali da lockdown, ma soprattutto è unrispettosissimo e malinconico, che mette a fuoco con delicatezza i problemi che abbiamo vissuto. Il, dopo i titoli di testa, inizia con una didascalia. Questa: “Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro che per dare l’esempio”. Firmato Jacques Prévert. Per dire che non è un cinepanettone. Parola orribile che non mi ...

HuffPostItalia : Enrico Vanzina: 'Il mio film non scherza sulla morte. Ho voluto offrire un messaggio positivo di ripartenza' - infoitcultura : Enrico Vanzina: le critiche al film Lockdown all’italiana? Codardi con profili falsi - matteomazzuca : RT @jan_novantuno: Enrico Vanzina, Corriere della Sera. Intervista di Candida Morvillo. - jan_novantuno : Enrico Vanzina, Corriere della Sera. Intervista di Candida Morvillo. - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: - Cosa proponiamo nelle sale cinematografiche per quest'autunno? - Non saprei. La gente ha bisogno di ridere. - Ok. Punti… -