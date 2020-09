Emmy Awards in diretta su Rai4. La cerimonia si adegua al Coronavirus (Di domenica 20 settembre 2020) Emmy Awards Gli Emmy Awards ai tempi del Coronavirus. Lo storico appuntamento, previsto per stanotte, si adegua all’emergenza sanitaria e cambia formato. La cerimonia non si svolgerà, come di consueto, al Microsoft Theatre di Los Angeles, ma i vari nominati saranno in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel, in uno spettacolo d’intrattenimento unico nella storia degli Emmy Awards. Anche quest’anno Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) trasmetterà in esclusiva assoluta per l’Italia la cerimonia di consegna. L’evento sarà in onda a partire dall‘1.45 e, nell’edizione italiana, sarà caratterizzato dal commento in studio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 20 settembre 2020)Gliai tempi del. Lo storico appuntamento, previsto per stanotte, siall’emergenza sanitaria e cambia formato. Lanon si svolgerà, come di consueto, al Microsoft Theatre di Los Angeles, ma i vari nominati saranno in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel, in uno spettacolo d’intrattenimento unico nella storia degli. Anche quest’anno(canale 21 del digitale terrestre) trasmetterà in esclusiva assoluta per l’Italia ladi consegna. L’evento sarà in onda a partire dall‘1.45 e, nell’edizione italiana, sarà caratterizzato dal commento in studio ...

