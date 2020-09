Emilia Romagna, trionfa Vinales su Mir. Cadono Bagnaia e Rossi, che occasione sprecata (Di domenica 20 settembre 2020) Maverick Vinales ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per la classe MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto la Suzuki di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Qaurtararo. Quarta piazza per la KTM di Pol Espargaro, che sale però sul podio al posto di Quartararo, per una penalità di 3 secondi. Per Vinales si tratta dell'ottava vittoria nella classe regina, la prima dopo Sepang 2019. Gara da dimenticare per gli italiani: Valentino Rossi è uscito di scena nelle prime battute, Pecco Bagnaia si è ritirato al 21° giro mentre era al comando. Andrea Dovizioso, ottavo, è il migliore degli italiani, subito davanti a Franco Morbidelli, penalizzato da una scivolata subito dopo la partenza di Aleix Espargaro co l'Aprilia. Ora la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Maverickha vinto il Gran Premio dell'e della Riviera di Rimini per la classe MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto la Suzuki di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Qaurtararo. Quarta piazza per la KTM di Pol Espargaro, che sale però sul podio al posto di Quartararo, per una penalità di 3 secondi. Persi tratta dell'ottava vittoria nella classe regina, la prima dopo Sepang 2019. Gara da dimenticare per gli italiani: Valentinoè uscito di scena nelle prime battute, Peccosi è ritirato al 21° giro mentre era al comando. Andrea Dovizioso, ottavo, è il migliore degli italiani, subito davanti a Franco Morbidelli, penalizzato da una scivolata subito dopo la partenza di Aleix Espargaro co l'Aprilia. Ora la ...

Al quinto giro, Pecco Bagnaia va in testa. Allunga, guida la sua Ducati in una maniera pazzesca, come nessuno riesce a fare. Arriva ad avere 1”5 di vantaggio su Maverick Vinales, che però dietro di lu ...

Danilo Petrucci scatterà dalla terza fila dello schieramento di partenza nel Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini in programma domani al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. D ...

E' arrivato l'ok del Governo, da domani e fino al 7 ottobre riaprono gli stadi seppur parzialmente: 1000 tifosi sugli spalti, accolta la richiesta delle Regioni, si torna a guardare calcio dal vivo. A ...

