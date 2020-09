Elezioni regionali | ha votato anche il sindaco Mancinelli | ' Votare è sempre un' emozione'

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - mino_pica : RT @you_trend: ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% Padova 16… - mino_pica : RT @you_trend: ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9% Caserta… -

Lamezia Terme - Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali che prevededono una doppia votazione: il referendum costituzionale e le amministrative in diversi Comuni anche della Calab ...Mascherine, distanziamento, gel disinfettanti, ma niente termometri, a patto che si rispettino rigorosamente tutte le normative anticovid. Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali ...Certo non si può parlare di brogli. Più prosaicamente, però, si può parlare di imbrogli. Si tratta delle elezioni a cui siamo chiamati a votare tra oggi, domenica 20 settembre, e domani. Le regionali ...