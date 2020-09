Elezioni regionali e referendum, ultime notizie: seggi aperti, si vota | DIRETTA 20 settembre (Di domenica 20 settembre 2020) Elezioni regionali 2020, ultime notizie e aggiornamenti DIRETTA LIVE Elezioni regionali ultime notizie – È arrivato il giorno dell’Election Day: oggi, domenica 20 settembre 2020, si vota per il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, per 7 Elezioni regionali e le amministrative in oltre mille comuni. Per le Elezioni regionali sono chiamati al voto i cittadini di Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, mentre il referendum sul taglio del numero dei parlamentari riguarda l’intero corpo elettorale nazionale. ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020)2020,e aggiornamentiLIVE– È arrivato il giorno dell’Election Day: oggi, domenica 202020, siper ilcostituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, per 7e le amministrative in oltre mille comuni. Per lesono chiamati al voto i cittadini di Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, mentre ilsul taglio del numero dei parlamentari riguarda l’intero corpo elettorale nazionale. ...

