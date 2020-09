Elezioni Lombardia, urne aperte: affluenza al 30% per il referendum, al 39% per comunali (Di domenica 20 settembre 2020) Milano, 20 settembre 2020 - urne aperte domenica 20 settembre e domani, lunedì 21 settembre . In Lombardia cittadini al voto per il referendum costituzionale e le Elezioni comunali . Oggi i seggi ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 20 settembre 2020) Milano, 20 settembre 2020 -domenica 20 settembre e domani, lunedì 21 settembre . Incittadini al voto per ilcostituzionale e le. Oggi i seggi ...

AllertApc : @AllertApc @pcbassignana #PCProvAl #Bassignana Perché si vota con la matita? #social #media #socialmedia #news… - rafiodice : Io ho votato e tu? Ottima organizzazione nei seggi in #lombardia ???? #Referendum #elezioni #laveno - infoitinterno : Elezioni Lombardia, urne aperte: affluenza al 12% per il referendum, al 16% per comunali - verbanonews : New post: Elezioni, l’affluenza alle 12. Varesotto: 12% per il referendum, oltre il 16 per le amministrative - pcbassignana : @AllertApc @pcbassignana #PCProvAl #Bassignana Perché si vota con la matita? #social #media #socialmedia #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Lombardia Elezioni Lombardia, urne aperte: affluenza al 30% per il referendum, al 39% per comunali IL GIORNO Elezioni regionali, vento di destra. Ma Giani spera nel voto utile e di Firenze

Decisivo l’atteggiamento degli elettori di M5S e della Sinistra. E il Covid può allontanare gli anziani, a maggioranza Pd LIVORNO. Quant’è che non esce il “nero” sulla roulette toscana? Non è mai usci ...

Referendum, il dato delle 19 stravolge i pronostici: affluenza oltre il 30%

Secondo i dati del Viminale, alle 19 l'affluenza alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è del 28,90%. Ma si tratta di numeri ancora parziali, 1.491 sezioni su 7.903. Al ...

Affluenza alle urne per le elezioni 2020: i dati di oggi di referendum e regionali

Aggiornamento alle 19 Primo dato parziale sull’affluenza per il referendum alle ore 19: ha votato il 29,8% . Lo ha reso noto il Viminale precisando che il dato riguarda circa 7.800 comuni su 7.903. Pe ...

Decisivo l’atteggiamento degli elettori di M5S e della Sinistra. E il Covid può allontanare gli anziani, a maggioranza Pd LIVORNO. Quant’è che non esce il “nero” sulla roulette toscana? Non è mai usci ...Secondo i dati del Viminale, alle 19 l'affluenza alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è del 28,90%. Ma si tratta di numeri ancora parziali, 1.491 sezioni su 7.903. Al ...Aggiornamento alle 19 Primo dato parziale sull’affluenza per il referendum alle ore 19: ha votato il 29,8% . Lo ha reso noto il Viminale precisando che il dato riguarda circa 7.800 comuni su 7.903. Pe ...