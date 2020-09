Elezioni, l'Italia al voto con il Covid: cosa si giocano partiti e governo (Di domenica 20 settembre 2020) Prima che il gallo elettorale canti, facciamo un po' di conti in tasca ai partiti, e alle coalizioni, in campo. Così sarà più facile tirare le somme appena avremo a... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 settembre 2020) Prima che il gallo elettorale canti, facciamo un po' di conti in tasca ai, e alle coalizioni, in campo. Così sarà più facile tirare le somme appena avremo a...

OndeFunky : Leggo consensi plebiscitari (peraltro più che meritati) su #Harakiri di @SamueleBersani e mi chiedo perché poi inve… - Tg3web : Dalle 7 di domani alle 15 di lunedì, seggi aperti in tutta Italia per il referendum costituzionale e in 7 regioni p… - Agenzia_Ansa : Elezioni in tempo di #Covd-19 ecco cosa prevede il protocollo. Votare in sicurezza GUARDA IL VIDEO #ANSA… - annamaria_ff : RT @GiovanniG1950: Italia Viva è la vera novità di queste elezioni. Per governare bene la Campania scegli DE LUCA barrando il simbolo ITALI… - romi_andrio : RT @jeperego: Salvini vuole tornare al potere in Italia e usa le elezioni regionali in Toscana come trampolino di lancio, dice il quotidia… -