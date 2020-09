Elezioni e referendum, alle 23 affluenza sfiora il 40% Regionali: Toscana 47%, Puglia 43, Campania 43, Marche 47, Liguria 43, Veneto 51 (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni Regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. L'affluenza (dati in aggiornamento) alle ore 23 per il referendum costituzionale sfiora il 40%. Di seguito i dati ancora parziali per... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 settembre 2020)2020 e, una domenica al voto. L'(dati in aggiornamento)ore 23 per ilcostituzionaleil 40%. Di seguito i dati ancora parziali per...

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - SmorfiaDigitale : Affluenza elezioni '20 referendum e regionali: alle 23 vicina al 40% degli avent... - EnricoNicolai1 : RT @LunatiLuciano: LAMORGESE MA NON TI VERGOGNI, AI RAGAZZI SCRUTATORI X 4 GIORNI, TRA REFERENDUM, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DAI 140€.… -