Elezioni e referendum | alle 19 affluenza al 30 | 2% Regionali | in Toscana è del 36 | 1% | Campania al 26 | 5

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - Viminale : #Affluenza ai #seggi a portata di click: prossime rilevazioni oggi ore 19 e 23. Consultale in tempo reale su… - comunevenezia : #elezioni2020 #affluenza ore 19 ??referendum costituzionale 39,04 % ??elezioni regionali 36,26% ??elezioni comunali 3… - geokawa : RT @hele_fr: Elezioni: alle 19 affluenza referendum al 30,1%, regionali al 30,2%. Alzatevi dal divano e andate a votare!! #HoVotatoNo https… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni referendum

Oggi e domani, domenica 20 e lunedì 21 settembre, i cittadini giovinazzesi sono chiamati alle urne per le elezioni regionali e per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei ...Alle 23 seguirà l'ultimo rilevamento sull'affluenza. Ecco come stanno andando le votazioni per il referendum, le elezioni regionali e comunali in Liguria e in provincia di Imperia. Ecco i nuovi dati s ...I dati dell'affluenza al primo rilevamento alle 12. La provincia di Imperia è quella che registra i dati più bassi di affluenza in Liguria su scala regionale. Ecco i primi dati sull’affluenza ai seggi ...