Elezioni e referendum, alle 19 affluenza al 29.7% Regionali: Toscana 36,3%, Puglia 27,6, Campania 26,5, Marche 33, Liguria 32,1, Veneto 35,5 (Di domenica 20 settembre 2020) Elezioni Regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. L'affluenza (dati in aggiornamento) alle ore 19 per il referendum costituzionale è del 29.7%. Di seguito i dati ancora parziali... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 settembre 2020)2020 e, una domenica al voto. L'(dati in aggiornamento)ore 19 per ilcostituzionale è del 29.7%. Di seguito i dati ancora parziali...

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - thatsalelevine : l'unica volta che ha vinto ciò che desideravo io alle elezioni è stato a dicembre 2016 nel referendum di renzi - Clare_5 : RT @RepubblicaTv: Referendum, a Bergamo si vota nel museo: gli elettori tra le teche: Seggi aperti in tutta Italia per la prima tornata ele… -