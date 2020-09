Elezioni comunali | alle 12 00 in FVG ha votato il 14%

Viminale : In corso le votazioni per #referendumcostituzionale ed #elezioni2020 suppletive, #regionali e #comunali. Consulta… - Agenzia_Ansa : Election day, 46 milioni al voto tra regionali e referendum. Urne aperte dalle 7 #ANSA - Agenzia_Ansa : Elezioni in tempo di #Covd-19, ecco cosa prevede il protocollo - VIDEO #Regionali #Comunali #Referendum - laura19165011 : RT @LunatiLuciano: LAMORGESE MA NON TI VERGOGNI, AI RAGAZZI SCRUTATORI X 4 GIORNI, TRA REFERENDUM, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DAI 140€.… - lorenzmariapia : RT @LunatiLuciano: LAMORGESE MA NON TI VERGOGNI, AI RAGAZZI SCRUTATORI X 4 GIORNI, TRA REFERENDUM, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DAI 140€.… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Un uomo di 70 anni ha accoltellato la moglie ad Avezzano, in provincia de L'Aquila, prima di togliersi la vita. La donna, Paola Lombardo, che ha 67 anni ed è candidata a consiglio comunale, è in gravi ...ELEZIONI – L’affluenza alle urne in Piemonte, provincia per provincia. Fino a domani alle 15 si vota per il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e per il rinn ...Come da previsioni è bassa l’affluenza registrata alle ore 12 per le elezioni 2020. L’Italia va alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari e in Campania si vota anche per il rinnovo dei c ...