Elezioni comunali 2020, urne aperte: in provincia di Sondrio alle 12 affluenza al 15,14% (Di domenica 20 settembre 2020) Sondrio, 20 settembre 2020 - urne aperte in provincia di Sondrio. Oltre al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari , il quarto referendum costituzionale della ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 20 settembre 2020), 20 settembreindi. Oltre al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari , il quarto referendum costituzionale della ...

Viminale : Alle urne il #20settembre e #21settembre per #ReferendumCostituzionale ed #elezioni #suppletive, #regionali,… - Viminale : In corso le votazioni per #referendumcostituzionale ed #elezioni2020 suppletive, #regionali e #comunali. Consulta… - Agenzia_Ansa : Al voto oltre 46 milioni di elettori #Referendum #Regionali #Comunali #ANSA - GiancarloDeRisi : Alle urne con la mascherina, Comunali: affluenza al 12,10. È ora di cambiare: votiamo in massa e mandiamoli a casa - QuiNewsLucca : L'affluenza alle 12 in provincia di Lucca -