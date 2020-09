Elezioni, alle ore 12 affluenza al 12,25%. In Toscana 14,67%, Puglia al 12,4 (Di domenica 20 settembre 2020) Elezioni regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. È in corso il primo aggiornamento del dato alle ore 12 relativo all'affluenza per il referendum costituzionale. L'affluenza... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 settembre 2020)regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. È in corso il primo aggiornamento del datoore 12 relativo all'per il referendum costituzionale. L'...

TeresaBellanova : Il 20 e 21 settembre alle elezioni regionali sosteniamo i riformisti, sosteniamo chi vuole investire nel futuro del… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - Viminale : Alle urne il #20settembre e #21settembre per #ReferendumCostituzionale ed #elezioni #suppletive, #regionali,… - fracalx : RT @opificioprugna: Oggi daranno i dati di influenza alle urne. ( Marco Noel @MarcoNoel19 ) #20settembre #elezioni #ElezioniRegionali… - CivicraziaItaly : E rieccoci alle elezioni, lo strumento del popolo sovrano per determinare il suo futuro. E se fosse di usarlo bene… -