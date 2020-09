Elezioni | alle ore 12 affluenza al 12 | 25% In Toscana 14 | 67% | Campania all' 11 | 32

TeresaBellanova : Il 20 e 21 settembre alle elezioni regionali sosteniamo i riformisti, sosteniamo chi vuole investire nel futuro del… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - Viminale : Alle urne il #20settembre e #21settembre per #ReferendumCostituzionale ed #elezioni #suppletive, #regionali,… - AcquavivaLiveIt : #Acquaviva Referendum ed elezioni regionali 2020, affluenza alle 12 - v_senigallia : Elezioni Regionali 2020: nelle Marche, alle ore 12.00 ha votato il 13,43% degli elettori -

Elezioni regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. È in corso il primo aggiornamento del dato alle ore 12 relativo all'affluenza per il referendum costituzionale. L'affluenza in Italia al 12, ...Ormai è una tradizione consolidata: nei giorni del silenzio elettorale, ma soprattutto in quelli in cui si vota, il leader della Lega Matteo Salvini intensifica la propria attività sui social network ...Bergamo, 20 settembre 2020 - Urne aperte in provincia di Bergamo. Doppio appuntamento elettorale, domenica 20 e lunedì 21 settembre, in 13 comuni della Bergamasca. Oltre al referendum costituzionale s ...