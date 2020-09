Elezioni, alle ore 12 affluenza al 12,10%. Viminale: «Alcune criticità, ma istituzione seggi regolare» (Di domenica 20 settembre 2020) Elezioni regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. È in corso il primo aggiornamento del dato alle ore 12 relativo all'affluenza per il referendum costituzionale. In questo... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 settembre 2020)regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. È in corso il primo aggiornamento del datoore 12 relativo all'per il referendum costituzionale. In questo...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni alle Elezioni: alle 12 affluenza per il referendum all’11,07% Il Sole 24 ORE Elezioni, a San Benedetto alle 12 ha votato il 14,29 per cento degli aventi diritto

E’ il primo dato, relativo alle elezioni regionali e per il referendum, che arriva dalle urne che resteranno aperte fino alle 15 di domani, lunedì 21 settembre.

Messa in sicurezza del territorio e trasparenza le priorità secondo Ordine degli Architetti

Le elezioni comunali a Senigallia sono alle porte e l’Ordine degli Architetti di Ancona ha incontrato gran parte dei candidati sindaco. Il ciclo di incontri istituzionali ha coinvolto prima Gennaro Ca ...

Coronavirus ed elezioni, ecco come votare in sicurezza

Mascherine, distanziamento, gel disinfettanti, ma niente termometri, a patto che si rispettino rigorosamente tutte le normative anticovid. Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali ...

