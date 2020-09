Elezioni: alle 19 affluenza referendum al 30,1%, regionali al 30,2% (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo i dati del Viminale, alle 19 l'affluenza alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è del 30,12% con i dati di 5.867 sezioni su 7.903. Per quanto riguarda le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo i dati del Viminale,19 l'urne per ilcostituzionale sul taglio dei parlamentari è del 30,12% con i dati di 5.867 sezioni su 7.903. Per quanto riguarda le ...

you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - Agenzia_Ansa : #Referendum #affluenza giunta in ritardo: alle 12 ha votato il 12,25%. Crolla la partecipazione al voto in #Sicilia… - TeresaBellanova : Il 20 e 21 settembre alle elezioni regionali sosteniamo i riformisti, sosteniamo chi vuole investire nel futuro del… - chirocefalo : @blankaut Puglisi che aveva una voce che mi ha detto che non conosciamo il volo di ritorno del messaggio inviato al… - Mariodarkmatter : RT @CBugliano: ?? ELEZIONI: PAUSA CENA Si comunica ai cittadini che dalle ore 19:45 alle ore 20:30 i seggi chiuderanno per consentire agli… -