Election day: mascherine e igienizzanti, italiani al voto ai tempi del Covid (Di domenica 20 settembre 2020) LaPresse, Seggi aperti dalle 7 di domenica mattina in tutta Italia. A Napoli si vota per le elezioni regionali e per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari: in tutte le scuole gel ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) LaPresse, Seggi aperti dalle 7 di domenica mattina in tutta Italia. A Napoli si vota per le elezioni regionali e per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari: in tutte le scuole gel ...

Agenzia_Ansa : Election day, 46 milioni al voto tra regionali e referendum. Urne aperte dalle 7 #ANSA - Giulicat1512 : @sono_selvatica Promossa la torta Margherita con il caffè . . .ora ti faccio rabbrividire . . .a me piace anche un… - Ultron65 : RT @Agenzia_Ansa: Election day, 46 milioni al voto tra regionali e referendum. Urne aperte dalle 7 #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Election day, in 46 milioni alle urne per #Regionali2020 #Comunali2020 e #ReferendumCostituzionale. Le prime elezioni d… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Election day, in 46 milioni alle urne per #Regionali2020 #Comunali2020 e #ReferendumCostituzionale. Le prime elezioni d… -