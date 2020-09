Election day, da Conte a Berlusconi: (quasi) tutti i big al voto (Di domenica 20 settembre 2020) tutti in fila al seggio, con tessera elettorale, documento e mascherina. I big della politica non mancano all'appuntamento con il primo test elettorale dell'era Covid. Il primo a varcare i cancelli è il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Roma. A ruota arrivano le immagini di Luigi Di Maio nella sua Pomigliano d'Arco, con tanto di video dell'accoglienza con applausi e sorrisi dei suoi concittadini. Sempre nella Capitale vota anche il premier, Giuseppe Conte, che scambia brevi battute con i cronisti e i giornalisti videomaker appostati davanti alle porte di ingresso dell'istituto Virgilio: "Ho votato in scienza e coscienza", assicura il capo del governo. Che aggiunge: "Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica, quindi c'è sempre l'auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini". Poche ore più ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020)in fila al seggio, con tessera elettorale, documento e mascherina. I big della politica non mancano all'appuntamento con il primo test elettorale dell'era Covid. Il primo a varcare i cancelli è il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Roma. A ruota arrivano le immagini di Luigi Di Maio nella sua Pomigliano d'Arco, con tanto di video dell'accoglienza con applausi e sorrisi dei suoi concittadini. Sempre nella Capitale vota anche il premier, Giuseppe, che scambia brevi battute con i cronisti e i giornalisti videomaker appostati davanti alle porte di ingresso dell'istituto Virgilio: "Ho votato in scienza e coscienza", assicura il capo del governo. Che aggiunge: "Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica, quindi c'è sempre l'auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini". Poche ore più ...

