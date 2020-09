El Cid | trama | cast | anticipazioni serie tv Quando esce

(Di domenica 20 settembre 2020) Amazon Prime Video ha dato il via alla produzione di tre nuovetv spagnole; tra queste spicca El Cid. Lo show si basa sulla celebre eroe di guerra, protagonista di uno tra i più importanti e diffusi poemi epici della Spagna: El Cantar de Mio Cid. Il leggendario guerriero medievale sarà inoltre interpretato da Jamie Lorente, conosciuto per il suo ruolo ne La Casa di Carta, titolo di punta della piattaforma streaming rivale Netflix. La responsabile dei contenuti originali Amazon ha voluto esprimere il proprio entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le sue parole ufficiali:Segui Termometro Politico su Google News “El Cid sarà unaTV unica ed ambiziosa che richiederà undi grande talento e destrezza. Rodrigo Díaz de Vivar è una figura affascinante, un vero eroe ...

dituttounpop : Le prime immagini di #ElCid nuova #serietv di @PrimeVideoIT con Jaime Lorente - IlCineocchio : #ElCid: prime immagini, trama e cast per la serie originale degli #AmazonStudios -

Ultime Notizie dalla rete : Cid trama

Termometro Politico

Amazon Prime Video parla spagnolo con El Cid dramma epico che racconterà la leggendaria storia di Rodrigo Diaz de Vivar, condottiero e cavaliere medievale conosciuto come El Cid Campeador, un nobile c ...Final Fantasy 16 è stato ufficialmente annunciato con un trailer diffuso durante l'evento PlayStation Showcase che ha permesso di presentare alcuni dei nuovi progetti in arrivo nei prossimi mesi. Squa ...La serie seguirà il suo epico viaggio, da ragazzino a eroe di guerra e scudiero del re, alla ricerca del proprio posto nella complicata monarchia che cerca di controllarlo. Attraverso la serie, gli sp ...