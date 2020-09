Agenzia_Ansa : #Egitto, archeologi trovano 27 sarcofagi intatti da 2.500 anni #ANSA - MediasetTgcom24 : Egitto, archeologi trovano 27 sarcofagi intatti di 2.500 anni fa #egitto - LaStampa : Egitto: archeologi trovano 27 sarcofagi intatti da 2500 anni - ccuppi : RT @LaStampa: Egitto: archeologi trovano 27 sarcofagi intatti da 2500 anni - marcoranieri72 : RT @Agenzia_Ansa: #Egitto, archeologi trovano 27 sarcofagi intatti da 2.500 anni #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto archeologi

Sepolti più di 2.500 anni fa e da allora mai più aperti: così gli archeologi hanno trovato 27 sarcofagi in un'antica necropoli egizia. La tomba si trova all'interno di un pozzo in un sito sacro a Saqq ...Sepolti più di 2.500 anni fa e da allora mai più aperti, 27 sarcofagi sono stati portati alla luce dagli archeologi in un’antica necropoli egizia. La tomba è stata ritrovata all’interno di un pozzo in ...IL CAIRO - Sepolti più di 2.500 anni fa e da allora mai più aperti, 27 sarcofagi sono stati portati alla luce dagli archeologi in un'antica necropoli egizia. La tomba è stata ritrovata all'interno di ...