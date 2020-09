Egitto: archeologi trovano 27 sarcofagi intatti da 2500 anni (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - Sepolti più di 2.500 anni fa e da allora mai più aperti, 27 sarcofagi sono stati portati alla luce dagli archeologi in un'antica necropoli egizia. La tomba è stata ritrovata all'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - Sepolti più di 2.500fa e da allora mai più aperti, 27sono stati portati alla luce dagliin un'antica necropoli egizia. La tomba è stata ritrovata all'...

ROMA, 20 SET - Sepolti più di 2.500 anni fa e da allora mai più aperti, 27 sarcofagi sono stati portati alla luce dagli archeologi in un'antica necropoli egizia. La tomba è stata ritrovata all'interno ...

Due autostrade in costruzione tra Le Grandi Piramidi: l’opera che fa infuriare gli egittologi

I potenti militari egiziani stanno costruendo due lunghe autostrade nei pressi dell’area delle piramidi. Un’opera che ha sollevato enormi polemiche Un progetto ambizioso ma che, in virtù della sua ubi ...

L’Egitto costruisce due autostrade tra le piramidi, l’allarme di egittologi e ambientalisti

Due nuove autostrade a otto corsie vedranno presto la luce in Egitto nei pressi delle Grandi Piramidi, patrimonio mondiale Unesco, oltre che principale destinazione turistica del Paese. Il progetto, s ...

