Egitto | al-Sisi costruisce due autostrade tra le piramidi | scoppia la polemica “A rischio monumenti millenari”

(Di domenica 20 settembre 2020) Nelle intenzioni si tratta in un progetto di modernizzazione delle infrastrutture di collegamento a Il Cairo, ma nei fatti potrebbe mettere al’integrità dimillenari quali le. L’sta costruendo infatti dueattraverso l’altopiano di Giza, appena fuori dalla capitale, rilanciando ed espandendo un progetto sospeso negli anni ’90 dopo una protesta internazionale. A dare la notizia è il Guardian: il tracciato delle due nuove strade passa proprio tra le Grandi, la principale destinazione turistica del Paese nonché le uniche sopravvissute delle sette meraviglie del mondo antico, in quell’altopiano che è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. Le ...

Il Cairo, 20 set 13:53 - (Agenzia Nova) - Il partito Al Wafd, il più antico partito d'Egitto, ha ritirato la decisione di uscire da una coalizione a favore del presidente Abdelfattah al Sisi in vista ...Ormai da una decina d’anni i due paesi bisticciano per lo sfruttamento delle acque. E ora la tensione è aumentata Alta tensione lungo tutti i 6.600 chilometri del Nilo: l’Etiopia ha cominciato a riemp ...L'Egitto sta costruendo due autostrade attraverso l'altopiano ... guidata dai potenti militari egiziani e sostenuta dal presidente, Abdel Fatah al-Sisi, che sta costruendo una nuova capitale per ...