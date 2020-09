E’ morto Franco Verona, il patron dell’azienda delle stilografiche Aurora (Di domenica 20 settembre 2020) Franco Verona è morto all’età di 90 anni. Per anni è stato il padron dell’azienda delle penne a stilo Aurora. TORINO – Franco Verona è morto all’età di 90 anni. Il patron dell’azienda delle penne stilografiche Aurora si è spento nella sua Torino con la notizia che è stata riportata da La Repubblica. Massimo riserbo sui motivi del decesso con la famiglia che ha preferito non dare ulteriori informazioni sulle cause della scomparsa. Un lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana visto che l’uomo è stato il ‘padre’ della penna stilografica con la sua azienda ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020)all’età di 90 anni. Per anni è stato il padron dell’aziendapenne a stilo. TORINO –all’età di 90 anni. Ildell’aziendapennesi è spento nella sua Torino con la notizia che è stata riportata da La Repubblica. Massimo riserbo sui motivi del decesso con la famiglia che ha preferito non dare ulteriori informazioni sulle cause della scomparsa. Un lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana visto che l’uomo è stato il ‘padre’ della penna stilografica con la sua azienda ...

franco_sala : RT @Tommasolabate: Il fascino che provoca il contatto con la tessera elettorale non ha eguali. La democrazia è stupenda. Pensate sempre a c… - franco_pag : RT @borghi_claudio: Rassegna stampa di @SkyTG24: 'impennata di decessi per coronavirus, sono 24 e sono una conseguenza dell'aumento estivo… - franco_guerci : RT @Pupi18054216: Continuo veramente a non capire come si fa a tenere in ostaggio un paese con una malattia che fa un morto ogni 6 milioni… - franco_guerci : RT @FmMosca: Domani vedremo quanti di noi italiani vogliono sfanculare Conte e quanti invece lo vogliono premiare con un voto ai partiti di… - paolofrg : Franco Battiato non è considerato perché non vivente ne morto ma oltre le condizioni comuni di vita e morte. -