È morta Rossana Rossanda | scrittrice e fondatrice del “Manifesto”

(Di domenica 20 settembre 2020)si è spenta la scorsa notte nella sua abitazione a Roma, all’età di 96 anni. Lae giornalista fu tra le fondatrici del Manifesto nel 1969. Classe 1924, aveva partecipato anche alla Resistenza contro i nazifascisti. Una donna che ha segnato con la sua intelligenza e il suo carattere deciso una parte importante della storia italiana, ci ha lasciati. Recentemente, un’altra grande donna italiana è passata a miglior vita, dopo aver compiuto 100 anni: Franca Valeri. Dalla politica al giornalismo, una vita in prima linea Nata nel 1924 a Pola, capoluogo storico dell’Istria,ha avuto una lunga e impegnativa vita. Sia nel mondo intellettuale che nella politica. Fu allieva del filosofo Antonio Banfi. Palmiro Togliatti la ...

Addio a Rossana Rossanda: è morta nella notte a Roma la fondatrice de “Il manifesto”, oltre che scrittrice ed ex dirigente del PCI negli anni cinquanta e sessanta. Aveva 96 anni. Nata a Pola il 23 apr ...La giornalista Rossana Rossanda, fondatrice del quotidiano comunista «Il Manifesto», è morta la scorsa notte a Roma. Aveva 96 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal giornale. Nata a Pola il ...Aveva 96 anni. Era stata “un ragazza” negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. È morta Rossana Rossanda, un’italocomunista di gran razza, una speciale razza del Novecento purtroppo in via di es ...