Dzeko Juventus | la svolta | vicino l’accordo | indipendentemente da Milik

Dzeko Juventus – Non ci sono dubbi sul fatto che adesso la priorità del club bianconero sia quella di arrivare ad Edin Dzeko. Il bosniaco ieri è andato in panchina con la Roma contro il Verona ma non ha giocato nemmeno un minuto. Un segnale inequivocabile del fatto che il suo trasferimento non sia in fondo così lontano. Tuttavia la Roma ancora non è riuscita a mettere le mani su Milik e questo sta rallentando la trattativa. Dzeko Juventus, possibile svolta nell'affare Ecco allora che la Juventus avrebbe deciso di pigiare il piede sull'acceleratore. Come ha sottolineato La Gazzetta dello Sport, visto che l'affare Milik è in fase di stallo e che la Juve ha bisogno di un ...

mirkocalemme : #Milik rientrato in Italia, conclusa prima parte delle visite. L'attaccante, però, al momento torna a #Napoli: non… - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - GoalItalia : Dzeko resta in panchina contro il Verona: la Juventus attende novità ? [@romeoagresti] - Rohit07116922 : RT @NicoSchira: Cristiano #Giuntoli a Dazn: “Abbiamo una trattativa con la #ASRoma per #Milik che non è ancora andata a buon fine, vedremo… - nonodifila : RT @mirkonicolino: Se #DeLaurentiis tira la corda per un milione di euro può finire che la #Roma prende #Giroud a 5 milioni, la #Juventus p… -