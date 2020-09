Due anni dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, torna Wylie: «La disinformazione non si è fermata: elezioni Usa a rischio» – L’intervista (Di domenica 20 settembre 2020) Whistleblower, letteralmente “colui che soffiano nei fischietto”. Nella lingua inglese questo termine viene usato per indicare chi vuole segnalare che qualcosa non sta funzionando, che sia in un’amministrazione pubblica o in un settore privato. Negli ultimi anni i whistleblower, indicati in italiano con il meno onorevole gole profonde, sono stati fondamentali per capire cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia. L’ultimo caso di portata internazionale è stato quello di Christopher Wylie, l’uomo che ha dato inizio allo scandalo Cambridge Analytica. Capelli rosa elettrico (ai tempi), volto tondo e montatura squadrata, l’immagine di Wylie è legata al caso mediatico più grande che ha investito Facebook da quando la ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) Whistleblower, letteralmente “colui che soffiano nei fischietto”. Nella lingua inglese questo termine viene usato per indicare chi vuole segnalare che qualcosa non sta funzionando, che sia in un’amministrazione pubblica o in un settore privato. Negli ultimii whistleblower, indicati in italiano con il meno onorevole gole profonde, sono stati fondamentali per capire cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia. L’ultimo caso di portata internazionale è stato quello di Christopher, l’uomo che ha dato inizio allo. Capelli rosa elettrico (ai tempi), volto tondo e montatura squadrata, l’immagine diè legata al caso mediatico più grande che ha investito Facebook da quando la ...

