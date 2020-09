DTM Gara 2 Nürburgring Sprint 2020, Müller vince e allunga in classifica (Di domenica 20 settembre 2020) Solida vittoria di Nico Müller nella seconda Gara del week-end del DTM al Nürburgring, questa volta in configurazione Sprint. Grazie a quest’ultimo successo il pilota svizzero allunga ulteriormente in classifica. Podio tutto Audi anche in questa occasione, con Robin Frijns secondo e René Rast terzo. DTM Gara 2 Nürburgring Sprint 2020, le Audi dominano ancora Anche questa volta è l’Audi a dominare la scena, conquistando i tre gradini del podio. Ottima la prestazione del vincitore Müller, scattato dalla terza posizione. Il pilota del team ABT Sportsline, con un buono spunto iniziale, è riuscito subito a salire in seconda posizione, lanciandosi all’inseguimento del poleman Frijns. L’olandese, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Solida vittoria di Nico Müller nella secondadel week-end del DTM al Nürburgring, questa volta in configurazione. Grazie a quest’ultimo successo il pilota svizzeroulteriormente in. Podio tutto Audi anche in questa occasione, con Robin Frijns secondo e René Rast terzo. DTM2 Nürburgring, le Audi dominano ancora Anche questa volta è l’Audi a dominare la scena, conquistando i tre gradini del podio. Ottima la prestazione del vincitore Müller, scattato dalla terza posizione. Il pilota del team ABT Sportsline, con un buono spunto iniziale, è riuscito subito a salire in seconda posizione, lanciandosi all’inseguimento del poleman Frijns. L’olandese, ...

Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Reazione di Nico Muller in gara 2 del #DTM al Nurburgring di oggi: lo svizzero vince di forza e respinge l'attacco in cla… - Italiaracing : Reazione di Nico Muller in gara 2 del #DTM al Nurburgring di oggi: lo svizzero vince di forza e respinge l'attacco… - megalomaxi92 : #DTM | @RFrijns sempre più protagonista in @DTM: quinta pole stagionale al @nuerburgring. Grandissimo 2°… - motorionline : #DTM | Nurburgring (2), Gara 1: Frijns vince nonostante le neutralizzazioni ?? - megalomaxi92 : #DTM | @RFrijns al terzo successo stagionale in una caotica Gara 1 al @nuerburgring con ben tre Safety Car. 2°… -